Una vicenda che scuote il panorama televisivo italiano: la Rai richiama Sigfrido Ranucci, non solo per la riduzione delle puntate di Report, ma anche per un richiamo disciplinare. Il conduttore si trova al centro di una polemica dopo aver partecipato a programmi concorrenti senza autorizzazione, suscitando dibattito e riflessioni sul confine tra impegno professionale e lealtà aziendale. La questione promette di aprire un acceso confronto sulla libertà giornalistica e i doveri dei professionisti dell’informazione.

Non solo il taglio di quattro puntate nella prossima stagione TV per Report, ma anche un richiamo disciplinare per il suo conduttore, Sigfrido Ranucci. A rivelarlo, è stato proprio il giornalista che, sui suoi social, ha pubblicato la foto della missiva inviatagli e un lungo post di sfogo. Il motivo? La Rai contesta a Ranucci di aver preso parte a programmi in reti concorrenti ( Otto e Mezzo e Piazza Pulita su La7) senza l'autorizzazione necessaria. E arriva anche il provvedimento disciplinare dalla Rai!!!!!! Dopo 27 anni di Rai ho vinto un provvedimento disciplinare. ha esordito, tra il serio e l'ironico, sui social Sigfrido.

