RAI | RANUCCI PUNITO PER ESSERE ANDATO DALLA GRUBER BOTTA E RISPOSTA COI VERTICI

Sigfrido Ranucci, noto giornalista e conduttore di Report, si trova al centro di un acceso dibattito all’interno della Rai dopo aver partecipato a Otto e Mezzo da Lilli Gruber. La sua scelta di intervenire ha scatenato reazioni contrastanti e ha messo in luce tensioni tra la direzione e i giornalisti più indipendenti. Ma quali sono le ripercussioni di questa vicenda sulla trasparenza dell’informazione pubblica? La risposta potrebbe cambiare il futuro del giornalismo in Italia.

Sigfrido Ranucci è stato punito dai vertici Rai per essere andato ospite da Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Report intanto subirà una sforbiciata. (ANSA) – ROMA, 25 GIU – "Ieri sono stato convocato dal mio direttore Paolo Corsini, pensavo che mi rassicurasse sul fatto che le puntate di Report non verranno tagliate e che i compensi della mia squadra fossero salvi, anche solo per gratitudine per la qualità del lavoro svolto. Pensavo anche che mi avesse convocato per dire bravo a me e la squadra visto che ieri è uscito l'indice Qualitel, il sondaggio che la Rai è obbligata a fare in ottemperanza del contratto di servizio pubblico, e dove risulta che Report è il programma d'informazione più gradito.