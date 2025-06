Rai con meno risorse pubbliche fa meglio della concorrenza europea

Nonostante le risorse pubbliche ridotte, la Rai si distingue nel panorama europeo per efficienza e qualità, dimostrando che con una gestione intelligente si può fare molto di più con meno. Tra le Big 5 dell’Ebu, si conferma come esempio virtuoso di resilienza e innovazione, offrendo servizi di alto livello e rafforzando il suo ruolo di pilastro culturale e informativo in Italia. Una vera prova di eccellenza che ispira anche altri enti pubblici.

(Adnkronos) – Dal confronto con gli altri servizi pubblici europei, la Rai può vantare risultati di tutto rispetto. Tra le Big 5 dell'Ebu è tra quelle che mette meglio a frutto le risorse che ha, pur essendo la più penalizzata a livello di finanziamento pubblico. Il bilancio 2024 approvato dal Cda Rai il 22 maggio scorso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

