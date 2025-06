Ragazzo di 22 si impicca a San Vittore | è il 36esimo suicidio in carcere da inizio anno

Un drammatico episodio scuote il carcere di San Vittore: un ragazzo di appena 22 anni si è tolto la vita, portando a 36 il numero di suicidi dall'inizio dell'anno. Gennarino De Fazio, segretario della Uilpa polizia penitenziaria, denuncia una crisi profonda che richiede interventi immediati e concreti. La triste realtà di San Vittore riflette le sfide del sistema penitenziario italiano, sollevando domande urgenti sulla tutela della salute mentale dei detenuti.

Un ragazzo di 22 anni si è impiccato all'interno del carcere milanese di San Vittore. Lo rende noto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria. Il giovane, straniero, si è tolto la vita lunedì mattina in una cella della struttura in centro a Milano.

