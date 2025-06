Rafael Nadal | Diventare allenatore? Ora non mi ci vedo…

Rafael Nadal “gela” il movimento tennistico spagnolo. La leggenda di Manacor è infatti intervenuto al podcast NDL Pro-Health, condividendo i futuri sviluppi della sua vita privata e professionale, lasciando il tennis in secondo piano. Quando gli hanno chiesto se diventerà allenatore, ha risposto: “Non si sa. È difficile. Non mi ci vedo al giorno d’oggi. Ho troppe cose da fare per pensarci, certamente il tennis è una...”. E chissà se il suo cuore batterà ancora per la racchetta o per nuove sfide.

Rafael Nadal “gela” il movimento tennistico spagnolo. La leggenda di Manacor è infatti intervenuto al come ospite nel corso del podcast NDL Pro-Health spiegando un po’ i futuri sviluppi della sua vita privata e professionale lasciando per ora poco spazio per il tennis. Sulla possibilità di diventare allenatore ha detto: “ Non si sa. E’ difficile. Non mi ci vedo al giorno d’oggi. Ho troppe cose da fare per pensarci, certamente il tennis è una parte della mia vita e non dico no a quello che potrebbe succedere nei prossimi anni. La mia vita attuale è una, non so come potrebbe essere nel giro di tre o quattro anni”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rafael Nadal: “Diventare allenatore? Ora non mi ci vedo…”

In questa notizia si parla di: rafael - nadal - diventare - allenatore

Rafael Nadal: “Sinner? Non ha imbrogliato, metterei la mano sul fuoco” - Rafael Nadal ha espresso la sua piena fiducia nel ritorno di Jannik Sinner nel circuito ATP dopo i tre mesi di squalifica.

“I giocatori temono Jannik Sinner più di Carlos Alcaraz” – L’ex allenatore di Serena Williams fa un’affermazione audace con un’analogia con Rafael Nadal Vai su Facebook

Sinner o Alcaraz? Toni Nadal sceglie: "Uno dei due è superiore nei momenti chiave". L'interessante riflessione del noto allenatore spagnolo https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/100549/sinner-o-alcaraz-toni-nadal-sceglie-uno-dei-due-e- Vai su X

Nadal tra presente e futuro: Oggi non mi vedo come allenatore, ho troppe cose da fare; Nadal, futuro da coach? “Per adesso no, ma…”; Jasmine Paolini, Marc Lopez è il nuovo allenatore: chi è il coach oro Olimpico con Rafael Nadal in doppio · Tennis WTA.

Nadal tra presente e futuro: “Oggi non mi vedo come allenatore, ho troppe cose da fare” - Interviste | Il quattordici volte vincitore del Roland Garros è sempre a caccia di nuove sfide: "Sforzarti per raggiungere degli obiettivi è quello che ti rende felice" ... Secondo ubitennis.com

Rafael Nadal, un futuro da allenatore? Ecco la risposta del campione spagnolo - Una seconda vita è cominciata per Rafael Nadal, dopo il ritiro ufficiale dalle competizioni dopo le Finals di Coppa Davis 2024. Da tennisworlditalia.com