Rafa Marín si prepara a iniziare una nuova avventura al Villarreal, approdando in prestito quasi gratuito con un investimento di un milione e senza obbligo di riscatto. Dopo un'esperienza a Napoli segnata da poche opportunità, il giovane difensore cerca ora nel club spagnolo una chance per brillare davvero. Con questa mossa, Rafa spera di dimostrare il suo valore e rimettersi in gioco…

Arrivato a Napoli con curiosità e aspettative, Rafa Marín non è mai riuscito a ritagliarsi un vero spazio nella rosa di Conte. La mancanza di rotazioni e l’assenza di impegni europei lo hanno relegato ai margini, senza mai incidere davvero sul campo. Nonostante ciò, anche lui può fregiarsi del titolo di campione d’Italia, pur avendo avuto un ruolo quasi invisibile. Ora, il suo futuro sembra indirizzato verso il Villarreal, dove spera di trovare finalmente spazio e continuità. Leggi anche: Rafa Marin: «Grazie a Conte sono un difensore più forte. Futuro? Quel che deve accadere, accadrà» Dopo una stagione da spettatore con Conte, Rafa Marín è vicino al Villarreal (As). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rafa Marín va al Villarreal quasi gratis: in prestito per un milione, senza obbligo di riscatto (As)

