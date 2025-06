Raduno abusivo degli ultras del Raja Casablanca in Brianza per festeggiare i 20 anni della Curva

Un raduno non autorizzato degli ultras del Raja Casablanca ha acceso i riflettori in Brianza, dove fan appassionati si sono riuniti per celebrare due decenni di passione. L'appello sui social ha invitato a un'adesione pacifica alle tribune del centro sportivo di Paina, ma l’evento è stato rapidamente interrotto dalle forze dell'ordine. Un episodio che mette in luce le tensioni tra entusiasmo e legalità nel mondo del tifo.

Sui social la chiamata per "invadere" pacificamente le tribune del centro sportivo di Paina, poi sgomberate dalle forze dell'ordine.

