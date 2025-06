Radio1 Musica il nuovo programma di Pamela D’Amico

Radio1 Musica, il nuovo imperdibile appuntamento di Pamela D’Amico su Rai Radio 1, trasporta gli ascoltatori in un viaggio sonoro tra musica, cultura e storie interessanti. Ogni fine settimana, dalle 19:20 alle 21, Pamela guida con il suo stile unico, creando un blend perfetto di contenuti e ritmo. Preparati a lasciarti coinvolgere da un’esperienza radiofonica che saprà conquistare il cuore di ogni appassionato di buona musica e approfondimenti.

ROMA – Dopo il successo della stagione su Rai Isoradio con il programma “Pamela Viaggia in Latin”, Pamela D’Amico torna nella programmazione estiva di Rai Radio 1 con un nuovo appuntamento: “Radio1 Musica”, in onda ogni sabato e domenica dalle 19:20 alle 21. Il debutto è avvenuto nello scorso fine settimana. Un viaggio sonoro che unisce attualità culturale, interviste e tanta musica, con lo stile coinvolgente e inconfondibile di Pamela D’Amico, artista e conduttrice sempre attenta a raccontare il meglio della scena musicale e dello spettacolo. La puntata d’esordio ha visto ospite Tiziana Rocca, direttrice del Filming Italy Sardegna Festival, uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dell’estate, in corso a Cagliari. 🔗 Leggi su Lopinionista.it