Radio Rai Emanuele Dotto e la malattia | Diagnosticata un mese dopo la pensione sopravvivo in carrozzina

condiviso il suo coraggio e la forza di affrontare una sfida così difficile. La sua testimonianza è un esempio di come, anche nelle situazioni più dure, si possa trovare il modo di vivere con dignità e speranza, trasmettendo a tutti noi il valore della resilienza e della positività. Emanuele Dotto ci ricorda che ogni giorno, nonostante tutto, è un dono da celebrare e valorizzare.

"Un mese dopo essere andato in pensione mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla progressiva. Avevo 67 anni e 6 mesi, ora ne ho appena compiuti 73 e ogni giorno è un giorno guadagnato": così Emanuele Dotto, per anni radiocronista di Radio Rai e voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', ha. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Radio Rai, Emanuele Dotto e la malattia: "Diagnosticata un mese dopo la pensione, sopravvivo in carrozzina"

In questa notizia si parla di: radio - emanuele - dotto - diagnosticata

Emanuele Dotto e la sclerosi multipla diagnosticata un mese dopo la pensione - è cambiato, e lui affronta questa sfida con la stessa passione e determinazione che lo hanno sempre contraddistinto.

Radio Rai, Emanuele Dotto e la malattia: Diagnosticata un mese dopo la pensione, sopravvivo in carrozzina; Emanuele Dotto e la sclerosi multipla diagnosticata un mese dopo la pensione; Emanuele Dotto: “Tutto il calcio in radio, un rito come la messa. Sono malato, mi resta la voce”.

Emanuele Dotto: “Tutto il calcio in radio, un rito come la messa. Sono malato, mi resta la voce” - Una vita in Rai a raccontare lo sport: “Con me tanti fuoriclasse. repubblica.it scrive

Emanuele Dotto e la sclerosi multipla diagnosticata un mese dopo la pensione - Ho avuto molto, e molto mi è stato tolto, però nel cambio non ci rimetto» L'articolo Emanuele Dotto e la sclerosi multipla diagnosticata ... Lo riporta msn.com