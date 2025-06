Radici oltre le strisce bianche | occhio all?asfalto sconnesso

Radici oltre le strisce bianche: un richiamo alla prudenza e alla consapevolezza, soprattutto nelle zone urbane dove il pericolo può celarsi dietro ogni angolo. A quasi un anno dal tragico incidente che ha segnato la comunità di Sant'Elia, è fondamentale riflettere sul valore della sicurezza stradale e sulla responsabilità di ognuno di noi. La memoria di Mirko ci invita a non abbassare mai la guardia, perché la vita merita sempre rispetto e attenzione.

Troppi incidenti per le buche E Zamperini le cerchia tutte; «Ma che follia tagliare quei platani» Gli esperti del verde contro le potature.

Radici oltre le strisce bianche: occhio all’asfalto sconnesso - Un restyling non a caso, in materia di circolazione e traffico, come anche indicato in una nota del settore Lavori pubblici: la messa in sicurezza di marciapiedi e strade avviene infatti a causa “dell ... Lo riporta quotidianodipuglia.it

