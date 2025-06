Rachel Zegler commenta il flop di Biancaneve | Il mio f*ttuto psichiatra mi ha aiutata a superare tutto questo

Rachel Zegler rompe il silenzio sul flop di Biancaneve, rivelando come il supporto del suo psichiatra le abbia dato la forza di andare avanti. Tra critiche e sarcasmo online, l’attrice ha dimostrato che anche nei momenti più difficili, la resilienza e il sostegno adeguato sono la chiave per superare ogni ostacolo. La sua sincerità ci ricorda che dietro a ogni successo ci sono sfide invisibili da affrontare con coraggio.

Rachel Zegler ha rotto il silenzio sull’essere stata accusata dei fallimenti di Biancaneve e sull’impatto che il sarcasmo online ha avuto su di lei da quando ha interpretato l’iconica principessa Disney. Biancaneve ha fatto notizia per tutti i motivi sbagliati nei mesi precedenti l’uscita. Alla fine, il film ha ricevuto recensioni per lo piĂą negative (39% su Rotten Tomatoes) e ha incassato solo 205,6 milioni di dollari al botteghino mondiale. La protagonista Rachel Zegler è stata criticata fin dal momento in cui è stata scelta, soprattutto perchĂ© l’attrice colombiana-americana non aveva la pelle “bianca come la neve”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

