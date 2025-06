Quello scambio tra Iran e Ucraina

Nell’arena internazionale, il delicato scambio tra Iran e Ucraina si anima di giochi diplomatici e alleanze in evoluzione. Il leader di Kiev, con astuzia e determinazione, tenta di conquistare il sostegno di un influente tycoon americano, mentre Putin fatica a inserirsi nella trattativa con Teheran. Una partita complessa che potrebbe ridisegnare gli equilibri geopolitici, lasciando il mondo in attesa di sviluppi sorprendenti e decisivi.

Il leader di Kiev corteggia e convince (almeno per ora) il tycoon americano. Putin non è riuscito a inserirsi nella trattativa con Teheran per guadagnare sull'Ucraina.

Ucraina e Russia: non c’è accordo, solo scambio di prigionieri. Meloni: “Niente truppe italiane a Kiev”. Gelo con Macron - In occasione del vertice della Comunità Politica Europea in Albania, rinnovati scontri tra Ucraina e Russia segnano la mancanza di progressi nei colloqui di pace.

La premier parla alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio europeo di questa settimana. Meloni ha parlato della guerra all'Iran, ma anche della situazione a Gaza e in Ucraina ? https://l.euronews.com/C11 Vai su Facebook

Quello scambio tra Iran e Ucraina; Solo parole. Putin s'indigna ma non farà molto per l'Iran (di G. Belardelli); Guerra Russia, Putin: L'Iran ha diritto ad un programma nucleare civile.

