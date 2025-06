Quel giorno non era lì con loro Garlasco dopo 18 anni altro colpo di scena sulle ore dell’omicidio

Un nuovo capitolo scuote l’ormai tormentato caso di Chiara Poggi: a quasi vent’anni dal tragico delitto di Garlasco, la Procura di Pavia riapre le indagini e coinvolge formalmente Andrea Sempio, un tempo ritenuto soltanto un sospetto. Un colpo di scena che potrebbe riscrivere la verità e cambiare il volto di questa dolorosa vicenda, lasciando tutti con il fiato sospeso e nuove domande senza risposta.

Un nuovo e potenzialmente dirompente elemento emerge nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane di 26 anni uccisa nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto 2007. A distanza di quasi due decenni dal delitto e dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima, la Procura di Pavia ha deciso di riaprire il caso e ora indaga formalmente per omicidio in concorso Andrea Sempio, un tempo indicato soltanto come amico della famiglia Poggi. A spingere i magistrati a questa nuova svolta sarebbero non solo nuove evidenze scientifiche e tracce biologiche, ma anche alcune testimonianze mai verificate in passato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

