Queer love stagione 2 | il dramma di mel e dayna su spotify spiegato

La seconda stagione di "The Ultimatum: Queer Love" ha attirato l'attenzione per un controverso scandalo legato a una scoperta inaspettata, noto come Spotify-gate. Questo episodio ha contribuito ad aumentare il livello di tensione tra i partecipanti, aggiungendo un ulteriore elemento di drammaticità alla trasmissione. La stagione, composta da sette episodi, è stata resa disponibile dal 25 giugno 2025 e si conclude con due episodi finali più l'incontro di reunion il 2 luglio dello stesso anno. In questa edizione sono presenti sei coppie provenienti da diverse aree degli Stati Uniti, tutte impegnate in un percorso volto a chiarire le proprie relazioni attraverso prove e confronti diretti.