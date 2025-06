Quattro testimoni contro il chirurgo di Tor Vergata | Ha dato un pugno all’assistente in sala operatoria

La vicenda che coinvolge il chirurgo Giuseppe Sica di Tor Vergata si fa sempre più grave. Quattro testimoni oculari hanno confermato che Sica, durante un intervento, avrebbe insultato e successivamente colpito con un pugno un’assistente in sala operatoria. La sua posizione si complica ulteriormente, sollevando dubbi sulla sua condotta professionale e umana. La vicenda si sviluppa in un clima di forte tensione e attesa di ulteriori sviluppi.

Si aggrava la posizione di Giuseppe Sica, il chirurgo di Tor Vergata e docente universitario, accusato di avere aggredito un’assistente durante un intervento chirurgico. Quattro testimoni presenti in sala operatoria hanno dichiarato che Sica avrebbe colpito con un pugno alla collega. I testimoni: “L’ha insultata e poi colpita”. I quattro testimoni, ascoltati dall’autorità giudiziaria, hanno detto che Giuseppe Sica, durante l’intervento chirurgico, avrebbe prima apostrofato a male parola una collega assistente, per poi colpirla con un pugno. Non un’aggressione verbale ma fisica che potrebbe costare cara al docente universitario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Quattro testimoni contro il chirurgo di Tor Vergata: “Ha dato un pugno all’assistente in sala operatoria”

Insulti, minacce e, secondo alcuni testimoni, forse anche uno schiaffo in sala operatoria al policlinico di Roma Tor Vergata. Questa la situazione denunciata da alcuni assistenti con un video in cui un chirurgo si rivolge gridando e offendendo una collega. "Hai Vai su Facebook

