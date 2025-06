Quattordicesima pensionati 2025 quando arriva e requisiti

Se sei un pensionato italiano, tieni presente che la quattordicesima 2025 si sta avvicinando: arriverà con la mensilità di luglio, riservata a chi soddisfa determinati requisiti. Questa somma aggiuntiva rappresenta un aiuto importante per molti, ma quali sono i requisiti esatti e quando potrai riceverla? Ecco tutto ciò che devi sapere sulla quattordicesima pensionati 2025.

(Adnkronos) – E' in arrivo la quattordicesima 2025 per i pensionati. Con una nota, l'Inps ha fatto sapere che con la mensilità di luglio sarà erogata ai titolari di pensione, aventi diritto, questa "somma aggiuntiva". La quattordicesima spetta ai pensionati: titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: quattordicesima - pensionati - arriva - requisiti

Quando arriva la quattordicesima 2025 per i pensionati: le date, i requisiti e gli importi - Se sei un pensionato in attesa della quattordicesima 2025, scopri tutte le novità su date, requisiti e importi.

La Quattordicesima 2025 arriva tra giugno e luglio per i lavoratori e in base ai requisiti per i pensionati Scopri tutte le date e come si calcola nell’articolo completo! https://thewam.net/quando-arriva-la-quattordicesima-2025-e-come-si-calcola/ Seguici su Vai su Facebook

Quattordicesima pensionati 2025 al via: l’INPS spiega a chi spetta e come richiederla • Pubblicate le istruzioni per l’erogazione della mensilità aggiuntiva di luglio nel cedolino pensione: requisiti e importi aggiornati. Vai su X

Pensioni, in arrivo la quattordicesima 2025, fino a 655 euro: ecco a chi spetta, come chiederla, quando arriva e cifre; Quattordicesima pensionati 2025, quando arriva e requisiti; Quattordicesima pensionati a luglio 2025, chi ne ha diritto e come avviene il pagamento: la circolare Inps.

Quattordicesima pensionati 2025, quando arriva e requisiti - Con una nota, l'Inps ha fatto sapere che con la mensilità di luglio sarà erogata ai titolari di pensione, aventi diritto, questa "somma ... Si legge su msn.com

Quattordicesima 2025, asta pagamento di luglio con importi differenziati per pensionati in italia - La quattordicesima 2025 sarà pagata automaticamente ai pensionati italiani con almeno 64 anni, in base a contributi e reddito, insieme alla pensione di luglio o dicembre secondo i requisiti raggiunti. Segnala gaeta.it