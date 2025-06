Quanto si può guadagnare investendo 10mila euro nel nuovo Buono 100 di Poste Italiane

Scopri quanto puoi guadagnare investendo 10.000 euro nel nuovo Buono 100 di Poste Italiane, un titolo pensato per celebrare i 100 anni dei buoni fruttiferi. Con una durata di 4 anni e un interesse lordo annuo del 3%, questa opportunità si presenta come una scelta interessante tra le opzioni di investimento sicure e garantite. Ma quanto effettivamente potresti ottenere? Analizziamo insieme il potenziale rendimento e le peculiarità di questa proposta.

Il nome non è casuale: "Buono 100" per celebrare i 100 anni dei buoni fruttiferi. Poste Italiane ha lanciato un nuovo prodotto per i piccoli risparmiatori. Si chiama, appunto, "Buono 100", dura 4 anni e promette un interesse del 3% annuo lordo. Non poco, considerando che oggi i tassi garantiti da. 🔗 Leggi su Today.it

