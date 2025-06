Quando va in onda la notte nel cuore | cambio programmazione

Se sei fan de "La notte nel cuore" su Canale 5, preparati a qualche sorpresa! La serie turca sta conquistando il pubblico e, per mantenere alta l’attenzione, Mediaset ha apportato alcune modifiche alla programmazione, cancellando la puntata del 29 giugno e anticipando le future date di messa in onda. Scopriamo insieme quando potrai seguire le nuove puntate e rimanere aggiornato sulle ultime novità.

modifiche alla programmazione di La notte nel cuore su canale 5. La serie turca La notte nel cuore, trasmessa su Canale 5, sta riscuotendo grande successo tra gli spettatori. Per garantire una continuità nella programmazione, Mediaset ha apportato alcune variazioni agli orari di messa in onda, influenzando le date previste per la diffusione delle nuove puntate. cancellazione della puntata del 29 giugno e anticipazioni. Il primo cambiamento riguarda la puntata prevista per domenica 29 giugno: questa non sarà trasmessa in prima serata come di consueto. Al suo posto, Canale 5 proporrà uno speciale musicale, un concerto evento che occuperà l’intera fascia dedicata al prime time. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it