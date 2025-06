Quando non ci sarò più tu cercami la lettera di Liliana Resinovich dieci giorni prima della scomparsa L’amante Sterpin | Temeva qualcosa

Un messaggio carico di emozione e mistero, scritto da Liliana Resinovich dieci giorni prima della sua scomparsa, rivela un lato inaspettato e inquietante. La poesia inviata all'amante Claudio Sterpin, firmata “tua Lilly”, sembra una premonizione struggente e un testamento nascosto tra le righe. Cosa si nasconde dietro queste parole di nostalgia e paura? La verità emerge solo ora, lasciando aperti più interrogativi che risposte.

«Quando non mi vedrai, quando non ci sarò più, tu cercami. Chiudi gli occhi e cercami fra i tuoi ricordi». Dieci giorni prima di scomparire, il 14 dicembre 2021, Liliana Resinovich invia all’amante Claudio Sterpin una breve poesia d’amore e nostalgia. Una mail, firmata «tua Lilly», che suona come una sorta di macabra premonizione: «È una specie di testamento, rileggendo ora quelle parole c’è da non dormirci tutta la notte », ha detto lo stesso Sterpin a Pomeriggio Cinque. Nel corso dell’incidente probatorio, prima del quale l’amante della 63enne e il marito e unico indagato per omicidio Sebastiano Visintin hanno avuto un faccia a faccia, non sono stati fatti approfondimenti sul messaggio. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: cercami - sarò - liliana - resinovich

Liliana Resinovich, spunta la lettera all'amante scritta prima di morire: «Quando non ci sarò più, cercami». Claudio Sterpin: «Aveva annusato il pericolo» - Una lettera sconvolgente scritta da Liliana Resinovich e inviata a Claudio Sterpin potrebbe rivoluzionare le indagini sulla sua scomparsa e presunta morte.

Una lettera scritta da Liliana Resinovich e inviata via mail a Claudio Sterpin, l'uomo con cui aveva una relazione extraconiugale, potrebbe cambiare di nuovo le indagini sul caso della donna scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste. «..Io ci sarò... Quando non Vai su Facebook

Caso Resinovich, il giallo della poesia per Sterpin: Quando non ci sarò cercami; Liliana Resinovich, spunta la lettera all'amante scritta prima di morire: «Quando non ci sarò più, cercami». C; Caso Resinovich, Liliana inviò poesia a Sterpin: Quando non ci sarò più, tu cercami.