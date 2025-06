Quando le madri fanno tutto | l’esperta spiega come cambiare davvero le regole del gioco

Nel quotidiano, le madri si trovano spesso a gestire tutto, lasciando poco spazio alla loro serenità. Ma come cambiare davvero le regole del gioco e condividere equamente il peso? La psichiatra Sue Varma ci invita a riflettere sulla “sovraccarico mentale” e sull’importanza di una vera corresponsabilità di coppia. Ecco come possiamo trasformare questa dinamica e creare un ambiente più equilibrato per tutti. Continua a leggere.

Nelle famiglie la gestione della vita quotidiana ricade ancora in gran parte sulle madri, che si occupano dell’organizzazione e del benessere emotivo dei figli. La psichiatra Sue Varma ha parlato a tal proposito di “sovraccarico mentale” e invita i partner a una vera corresponsabilità per alleggerire questo peso invisibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

