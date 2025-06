Quando la coerenza e la linearità non sono in sintonia con l’arte del governo e quella della politica

Quando la coerenza e la linearità si scontrano con l’arte del governo e della politica, emerge un mondo complesso e spesso contraddittorio. Poco più di mezzo secolo fa, il film “10 incredibili giorni” di Chabrol catturò l’immaginario, rivelando le sfumature oscure di un noir europeo ricco di episodi misteriosi. La sua capacità di rispecchiare le ambiguità del potere ne fa un vero capolavoro cinematografico, che invita a riflettere anche oggi. Basta cambiare il numero dei giorni, da...

Poco più di mezzo secolo fa, riscosse un buon successo il film "10 incredibili giorni". Opera del regista francese Chabrol, è interpretato da un cast di attori che, se all'epoca riscuotevano grande apprezzamento dal pubblico, ancora oggi sono considerati mostri sacri. La trama è quella di un noir all'europea maniera, arricchita da episodi misteriosi, che ne fanno un oggetto di culto da parte dei cinefili. Basta cambiare il numero dei giorni, da 10 in 12 e il gioco è fatto. Il tutto si è ripetuto in maniera, come non solo questa volta, scorretta. Nella dozzina di albe e tramonti che hanno scandito quell'arco di tempo che di seguito è oggetto di qualche considerazione, é successo di tutto e anche di più, tanto da far credere alla maggior parte dell'umanità che, ai castighi divini, si sia aggiunta anche l' epidemia di follia.

