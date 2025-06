Quando Demna mandò il cv a Balenciaga e fu rifiutato La morale? Non arrendersi mai

Quando Demna Gvasalia inviò il suo CV a Balenciaga, ricevette un rifiuto che avrebbe potuto scoraggiarlo. Ma la vera forza di uno stilista sta nella capacità di trasformare le delusioni in motivazione. Ora, pronto per il debutto alla direzione di Gucci, Demna rispolvera quella famosa email come simbolo di resilienza e determinazione. La morale? Non arrendersi mai, perché i sogni più grandi nascono dalle sfide più dure.

Pronto per il debutto alla direzione di Gucci, lo stilista georgiano riesuma la famosa e-mail con cui la maison Balenciaga - che avrebbe poi diretto per dieci anni - rifiutò di portare avanti la sua candidatura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Quando Demna mandò il cv a Balenciaga e fu rifiutato. La morale? Non arrendersi mai

In questa notizia si parla di: balenciaga - demna - mandò - rifiutato

Moda: Piccioli nuovo direttore creativo di Balenciaga. Al posto di Demna Gvasalia passato a Gucci - Pierpaolo Piccioli prende il comando di Balenciaga come nuovo direttore creativo, sostituendo Demna Gvasalia, passato a Gucci.