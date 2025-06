Pusher travestiti da rider scoperto maxi spaccio a Palermo | otto le persone fermate

Un'operazione sorprendente ha smascherato un maxi spaccio a Palermo, dove pusher travestiti da rider gestivano il traffico di cocaina e hashish nei quartieri di Ballarò e Vucciria. Otto persone sono state fermate, e l’intervento, coordinato dalla DDA, ha coinvolto oltre 100 finanzieri. Questo episodio dimostra ancora una volta quanto il crimine organizzato sappia adattarsi e infiltrarsi nelle nostre comunità, mettendo in serio pericolo la sicurezza pubblica.

E’ stata eseguita un’operazione antidroga coordinata dalla Dda di Palermo, nei confronti di 8 persone che gestivano il mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish, nei quartieri di Ballarò e Vucciria. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla guardia di finanza alla luce anche del pericolo di fuga di alcuni degli indagati. Oltre 100 finanzieri impegnati nell’esecuzione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pusher travestiti da rider, scoperto maxi spaccio a Palermo: otto le persone fermate

