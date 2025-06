Può l’estremismo essere l’alternativa al governo? L’interrogativo di Merlo

L'estremismo si propone come possibile alternativa al governo guidato da Giorgia Meloni, sollevando interrogativi cruciali sul suo ruolo nella politica italiana. È davvero questa la via piÚ efficace per rassicurare la maggioranza degli italiani e favorire il bene del Paese? Queste domande, seppur apparentemente semplici, sono fondamentali per comprendere quale sarà il futuro della nostra nazione e quali ideali guideranno le scelte politiche dei prossimi anni.

Detto in modo molto semplice, ma l’estremismo è la cifra politica decisiva per costruire un’alternativa di governo all’attuale maggioranza guidata da Giorgia Meloni e, soprattutto, il massimalismo radicale è un programma politico che rassicura la stragrande maggioranza degli italiani ed anche utile al Paese? Sono, queste, domande persin banali ma, al contempo, decisive per comprendere qual è il profilo e l’identitĂ politica, culturale e programmatica del cosiddetto “campo largo”. Cioè della solida alleanza – solida si far dire – tra le tre sinistre italiane. Quella radicalmassimalista di Schlein, quella populista e demagogica dei 5 Stelle di Conte e quella estremista ed ideologica del trio FratoianniBonelliSalis. 🔗 Leggi su Formiche.net Š Formiche.net - Può l’estremismo essere l’alternativa al governo? L’interrogativo di Merlo

