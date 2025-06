Puntidivista la casa editrice inclusiva che crea libri per bimbi con disabilità sensoriali e ipovisive | ecco 5 titoli che rendono la lettura accessibile a tutti

Puntidivista è la casa editrice italiana che abbatte le barriere della lettura, creando libri accessibili e inclusivi per bambini con disabilità sensoriali e ipovisive. Con cinque titoli innovativi, rende la lettura un’esperienza universale, rispettando i diversi modi di comunicare e percepire il mondo. Benedetta e Simona sono due donne coraggiose che dimostrano come l’editoria possa diventare strumento di inclusione e speranza: perché ogni bambino merita di leggere e sognare senza limiti.

Esistono “Puntidivista” diversi dai nostri? Si e anche tanti, specialmente se questi “ punti di vista ” riguardano i bambini con disturbi speciali. Puntidivista, una casa editrice, al momento l’unica in Italia, ha sposato in pieno questa causa realizzando libri per tutte le disabilità sensoriali e ipovisive, utilizzando diversi codici comunicativi per dare a ciascun bambino il diritto alla lettura. Benedetta e Simona sono due donne coraggiose, determinate e sognatrici, che, dopo essere state licenziate, si sono rimesse in gioco e, grazie alla loro professionalità ed esperienza, nel 2013 hanno fondando una cooperativa basata su prodotti editoriali dedicati appunto alle diverse disabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it