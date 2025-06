Puntasacra Film Fest IV edizione all' Idroscalo di Ostia

Preparati a vivere un’esperienza cinematografica unica nel cuore dell’estate: dall’11 al 20 luglio, l’Idroscalo di Ostia si trasforma nella cornice della quarta edizione del Puntasacra Film Fest. Un festival che sceglie di essere diverso, lontano dai circuiti convenzionali e immerso in un’atmosfera autentica e partecipativa. Un’occasione imperdibile per scoprire nuove voci, condividere emozioni e riscoprire il fascino del cinema in un contesto naturale e suggestivo. Non mancate!

Si svolgerà dall’11 al 20 luglio all’Idroscalo di Ostia la quarta edizione del Puntasacra Film Fest, un'arena lontana dalle mappe culturali della città e dalla logica commerciale dell'industria cinematografica. Il festival estivo ideato da Alice nella Città e nato dal dialogo dei due direttori. 🔗 Leggi su Romatoday.it

