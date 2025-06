Puglia Albania e Montenegro unite per un mare sostenibile | firmato il patto per la Blue Economy del Sud Adriatico

Uniti per valorizzare e preservare le meraviglie del mare del Sud Adriatico, Puglia, Albania e Montenegro hanno firmato il Patto per la Blue Economy. Questa intesa segna un passo decisivo verso uno sviluppo sostenibile che tutela le risorse marine e promuove opportunità economiche durature. Con il progetto Interreg Ipa South Adriatic B-Visa 2030, il futuro del mare diventa una sfida collaborativa, creando un modello di cooperazione tra nazioni che guarda avanti.

Un'intesa per lo sviluppo sostenibile dell’economia del mare nel Sud Adriatico: è questo il risultato finale del progetto Interreg Ipa South Adriatic B-Visa 2030, celebrato oggi nella sede dell’Acquedotto Pugliese con la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) tra Regione Puglia, Albania e. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Puglia, Albania e Montenegro unite per un mare sostenibile: firmato il patto per la Blue Economy del Sud Adriatico

