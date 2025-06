Puff Daddy ai festini usava olio per bimbi per sesso e massaggi intimi lubrificanti e lingerie | processo verso la chiusura Combs rischia l’ergastolo

Nel cuore di un processo che scuote il mondo dello spettacolo, Puff Daddy si trova sotto i riflettori per accuse gravi come traffico sessuale e violenza. Tra gli oggetti sequestrati, spiccano fruste, calze a rete, tacchi alti, lubrificanti come Astroglide e persino olio per bambini, elementi considerati dalla procura come strumenti destinati a favorire comportamenti illeciti. Un caso che potrebbe portare alla richiesta di ergastolo, mentre l'attenzione si concentra sulla serietĂ delle accuse e sulle prove presentate in udienza.

Tra gli oggetti che secondo l'accusa "dovevano essere a disposizione" di Diddy e degli ospiti, anche fruste, calze a rete, tacchi alti, il lubrificante Astroglide e olio per bambini In una udienza del processo a Puff Daddy, accusato di traffico sessuale e di violenza, sono state mostrate alla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - “Puff Daddy ai festini usava olio per bimbi per sesso e massaggi intimi, lubrificanti e lingerie”: processo verso la chiusura, Combs rischia l’ergastolo

In questa notizia si parla di: puff - daddy - olio - processo

Puff Daddy / P. Diddy affronta accuse che potrebbero costargli l'ergastolo: la sua ex compagna, incinta di nove mesi, depone sul banco dei testimoni - Puff Daddy, noto anche come P Diddy, si trova al centro di un caso giudiziario che potrebbe portarlo a una condanna all'ergastolo.

“Puff Daddy ai festini usava olio per bimbi per far sesso e massaggi intimi, lingerie e…; Sean Combs (alias Puff Daddy) in prigione è a rischio suicidio? E come sarà il processo al rapper? Ecco cosa racconta il documentario “The Downfall of Diddy: The indictment” di Tmz oltre al caso dell'olio lubrificante per bambini; 25 minori tra le 120 vittime di P. Diddy (il numero è in aumento): le ultime news sul processo e i capi d’accusa.

Puff Daddy ha deciso di non testimoniare al processo - ll rapper e produttore discografico, accusato di traffico sessuale, ha preso la parola davanti al giudice Arun Subramanian, che ha anche ringraziato per il "lavoro eccellente" svolto finora in aula ... Lo riporta tg24.sky.it

Puff Daddy, il processo si avvia alla conclusione? Ascoltato l'ultimo teste - Il processo a Sean "Diddy" Combs è alle battute finali: tra accuse di traffico sessuale, abusi e riciclaggio, la giuria si prepara al verdetto. Segnala tag24.it