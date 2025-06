Puccini e la prima volta da cattiva | Il mio incanto? Il giardino di Boboli

Scoprire un lato inedito di sé stessa, Vittoria Puccini si immerge con passione nel ruolo di una villain nel film ’Incanto’. Un’affascinante avventura tra realtà e magia, che promette di catturare il pubblico e riscrivere i confini della sua arte. Questa sera, alle 20 al Cinema Principe, l’attrice condivide la sua esperienza, rivelando come sia stato interpretare un personaggio dark e complesso, un’inedita sfida da non perdere.

di Giovanni Bogani Fra Pinocchio e Fellini, fra Cenerentola e ’Freaks Out’. Una favola moderna, poetica, in cui alla realtà si contrappone il mondo magico del circo. Stasera alle 20, al cinema Principe, Vittoria Puccini presenterà il film ’ Incanto ’ di cui è protagonista insieme a Giorgio Panariello, che interpreta uno struggente clown. "È la mia prima volta da cattiva" dice Vittoria. Che esperienza è stata, interpretare un personaggio dark, di una crudeltà da favola? "Mi sono divertita molto! Una cattiva al cento per cento, che non si redime. Era una mia ‘prima volta’: ho lavorato pensando a una fisicità simile a Crudelia De Mon e alla matrigna di Cenerentola". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Puccini e la prima volta da cattiva: "Il mio incanto? Il giardino di Boboli"

