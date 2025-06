Pubblica amministrazione digitale 1 milione per la Provincia di Perugia

Un’onda di innovazione sta travolgendo la provincia di Perugia, grazie a un milione di euro proveniente dal bando “Pnrr 1.2 Abilitazione al Cloud Pa digitale 2026”. Questo finanziamento, promosso dall’UPI, rafforzerà cinque progetti strategici, molti dei quali già avviati con risorse locali. È un passo decisivo verso la trasformazione digitale, che promette di migliorare servizi e efficienza, aprendo nuove prospettive per cittadini e imprese.

Quasi un milione alla Provincia di Perugia dal bando “Pnrr 1.2 Abilitazione al Cloud Pa digitale 2026”, voluto dall'Unione delle Province italiane (UPI). La Provincia di Perugia si è vista attribuire il finanziamento richiesto per cinque progetti, quasi tutti già realizzati con risorse proprie. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

PA digitale 2026, finanziati quasi un milione di euro alla Provincia di Perugia per facilitare rapporto con utenti e cyber security - Irrobustire la sicurezza informatica e garantire ai cittadini efficienti servizi on line è la strada che la Provincia di Perugia ha deciso di intraprendere per percorrere la via dell'innovazione tecno ... Scrive corrieredellumbria.it

