PS5 PS5-Server 0.5 | Host Offline per l’Exploit Kernel PS5 3xx 4xx su ESP8266 D1 Mini PRO

Scopri come potenziare la tua PS5 sfruttando al massimo il potenziale del modding con il nostro progetto innovativo: un server offline basato su ESP8266 D1 Mini PRO che permette di lanciare exploit kernel 3.xx/4.xx senza connessione Internet. Un modo intelligente e sicuro per espandere le funzionalità della tua console, tutto grazie a una soluzione compatta e facilmente configurabile. Continua a leggere per scoprire come realizzarlo!

Il¬† PS5-Server ¬†√® un progetto sviluppato per dispositivi¬† ESP8266 D1 Mini PRO ¬†che permette di creare un server¬† HTTP(S) ¬†e¬† DNS ¬†offline per lanciare l‚Äôexploit kernel¬† PS5 3.xx 4.xx. Questo server reindirizza le richieste HTTPS della¬† User Guide ¬†della PS5 verso una pagina interna, consentendo l‚Äôesecuzione dell‚Äôexploit senza necessit√† di connessione Internet. Il progetto utilizza un fork dell‚Äôexploit¬† UMTX2 ¬†sviluppato da¬† idlesauce ¬†e integra¬† etaHEN ¬†di¬† LightningMods, permettendo di eseguire payload su console con firmware¬† 1.XX ‚Äď 5.XX. Configurazione per ESP8266 D1 Mini PRO. Per far funzionare correttamente il server, √® necessario impostare: Frequenza della CPU:¬† 160 MHz. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

