PS3 Movian M7 7.0164 per PS3 aggiornato da DeanK!

Grandi novità per gli utenti di Movian M7 sulla PlayStation 3! L'ultimo aggiornamento 7.0.164, curato da DeanK, porta con sé importanti migliorie e fix che rendono l'esperienza multimediale ancora più fluida e completa. Vediamo insieme le novità! Novità e correzioni principali. VIDEO: Fix alla configurazione CSD. Miglioramenti nella gestione dei parametri CSD per una riproduzione video più stabile e ottimizzata. AUDIO: Aggiunto supporto per LoudnessEnhancer. Finalmente disponibile il supporto per LoudnessEnhancer, che permette di migliorare la qualità audio con un potenziamento del volume senza distorsioni.