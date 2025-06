PS Portal 5.10 | La Rivoluzione della ‘Stabilità’ Spoiler | Non Cambia Nulla

La PS Portal 510 sta facendo parlare di sé, ma non per i motivi sperati. Sony ha rilasciato silenziosamente l’aggiornamento 5.1.0, lasciando molti gamers delusi: poche novità e tanta stabilità, niente rivoluzione. Una scelta che lascia aperta una domanda: sarà sufficiente per convincere anche i più scettici a credere nel potenziale di questa innovativa console? La risposta è ancora tutta da scoprire.

Sony ha rilasciato in sordina l’aggiornamento di sistema 5.1.0 per PS Portal stamattina, e a giudicare dalle reazioni della community, i giocatori non sono per niente soddisfatti. Considerando che il dispositivo portatile riceve aggiornamenti meno frequentemente rispetto alla PS5, molti si aspettavano qualcosa di più sostanzioso delle solite “migliorie alla stabilità”. E invece, eccoci qui. Patch Notes dell’Aggiornamento 5.1.0 (25 Giugno 2025). Le note ufficiali sono brevi e deludenti: Miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità del sistema.. Miglioramenti ai messaggi e all’usabilità in alcune schermate. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - PS Portal 5.1.0: La Rivoluzione della ‘Stabilità’ (Spoiler: Non Cambia Nulla)

In questa notizia si parla di: portal - rivoluzione - stabilità - spoiler

