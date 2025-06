Provinciale 16 di Coli spostata al 30 giugno l’interruzione della strada

La Provincia di Piacenza comunica un importante aggiornamento sulla viabilità: l’interruzione della Strada Provinciale 16 di Coli, prevista originariamente in altra data, è stata spostata al 30 giugno. Questo intervento, necessario per lavori sul Rio Curdello, garantirà un miglioramento delle infrastrutture e della sicurezza stradale. Rimanete aggiornati per ulteriori dettagli e alternative di percorrenza, perché la vostra mobilità resta una priorità.

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stato spostato a lunedì 30 giugno l'avvio delle lavorazioni che comporteranno l'interruzione della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 16 di Coli, in corrispondenza del manufatto di attraversamento sul Rio Curdello.

