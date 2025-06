Provincia variazione al bilancio Risorse per scuole e strade

Il consiglio provinciale dà il via libera a una significativa variazione di bilancio, con risorse aggiuntive per scuole, strade e manutenzioni. Questa manovra, appena un mese dopo l’approvazione del rendiconto di gestione 2024, dimostra l’impegno nel migliorare servizi e infrastrutture locali. Con un incremento di 2,9 milioni di euro, si apre una nuova fase di investimenti cruciali per il territorio. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante operazione finanziaria.

Via libera del consiglio provinciale alla variazione di bilancio: ecco altre risorse per scuole, strade e manutenzioni. La manovra arriva ad un mese di distanza dall’approvazione del rendiconto di gestione 2024 che presentava livelli di risorse riferibili all’avanzo accantonato (11,6 milioni di euro), a quello vincolato (11 milioni) e all’avanzo libero (1,8 milioni). L’incremento di entrata e spesa è pari a 2,9 milioni di euro, mentre sul fronte investimenti si attesta a 5,7 milioni di euro per il biennio 2025-2026. "Nonostante i continui ed esosi prelievi annuali dello Stato dalle casse della Provincia – commenta il presidente Marcello Pierucci – dal punto di vista finanziario siamo soddisfatti dello scatto in avanti che ci consente di tappare qualche falla, di coprire delle somme urgenze, ed integrare i quadri economici di alcuni interventi per le scuole superiori, per la viabilità di nostra competenza e soprattutto per la manutenzione ordinaria che è un settore in forte sofferenza da anni a causa dei continui tagli dei trasferimenti statali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Provincia, variazione al bilancio. Risorse per scuole e strade

In questa notizia si parla di: risorse - variazione - bilancio - scuole

GIampietro (Pd): "Se l'assessore vuole garantire lo scuolabus alla Bosco metta le risorse con una variazione di bilancio" - Giampietro PD sollecita l'assessore a garantire il servizio di scuolabus per la scuola primaria Bosco di via di Sotto.

Una nuova curva nord da 2.400 posti per lo stadio dei Marmi. Domani sera porteremo in consiglio comunale una variazione di bilancio che ci consentirà di destinare 1,5 milioni di euro all’adeguamento dell’impianto di piazza Vittorio Veneto come richiesto dall Vai su Facebook

Frana di Falciani: stanziati i soldi. A Tavarnuzze risorse per la scuola; Provincia, approvata variazione di bilancio per 4 milioni di euro di risorse; Bilancio, nella variazione di giugno investimenti per strade, scuole, mobilità sostenibile e trasporto pubblico locale.

Provincia, variazione al bilancio. Risorse per scuole e strade - L’incremento di entrata e spesa per l’ente di palazzo Ducale è pari a 2,9 milioni di euro mentre sul fronte investimenti si attesta a 5,7 milioni di euro per il biennio 2025- Lo riporta msn.com

Provincia, ok alla variazione di bilancio: 1 milione per il ponte di Sant’Ansano - Stanziati 1,5 milioni di euro per la progettazione del terzo lotto della circonvallazione di Altopascio. Segnala noitv.it