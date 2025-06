Prova la moto appena comprata | perde il controllo sono gravi le condizioni di un 20enne di Pesaro

Purtroppo, l'emozione di provare la nuova moto si è trasformata in un dramma: un giovane di 20 anni di Pesaro ha perso il controllo della sua Triumph Tiger 660, con conseguenze gravi. Dopo aver ritirato la moto dal concessionario, aveva deciso di testarla tra le strade della città, ma qualcosa è andato storto. La sua storia ci ricorda quanto siano fondamentali prudenza e sicurezza quando si corre il rischio su due ruote.

PESARO Era orgoglioso di provare la sua moto nuova, appena ritirata dal concessionario. E per questo aveva deciso di prendere confidenza con la sua Triumph Tiger 660 testandola tra?Strada tra. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Prova la moto appena comprata: perde il controllo, sono gravi le condizioni di un 20enne di Pesaro

