Prova a prendermi | le differenze tra il film e la storia vera

"Prova a prendermi" di Steven Spielberg ci trascina nel sorprendente mondo di Frank Abagnale Jr., ma quanto del film riflette realmente la sua vita? Tra azioni audaci e momenti drammatici, il film dipinge un quadro affascinante, ma alcune scene sono state romanzate o esagerate. Scopriamo insieme le differenze tra la narrazione cinematografica e la verità storica, per comprendere meglio cosa sia stato realmente vissuto e cosa invece sia frutto dell'immaginazione.

In Prova a prendermi, di Steven Spielberg, alcuni episodi della vita affascinante di Frank Abagnale Jr. sono stati portati sul grande schermo, ma alcune delle sue azioni sono talmente stravaganti che i fan non possono non chiedersi quanto sia accurato il film. In esso, Leonardo DiCaprio interpreta il vero Frank Abagnale Jr., che a soli 16 anni scappa di casa per iniziare una vita da truffatore. Inizia con piccoli assegni contraffatti per viaggiare e soggiornare in hotel e presto passa a truffe più elaborate, come spacciarsi per pilota, medico e avvocato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it