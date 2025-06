Prova a colpire l' autista di un' ambulanza con un coltello da macellaio | in manette

In un episodio che ha sconvolto Napoli, un uomo di 56 anni ha compiuto atti di inaudita violenza, tentando di colpire un autista di ambulanza con un coltello da macellaio. Tre reati diversi, un solo protagonista: un gesto inspiegabile che ha portato all’arresto da parte dei carabinieri nel quartiere di Chiaiano. La vicenda solleva domande sulla psiche e sui motivi dietro azioni così estreme, lasciando la città sgomenta e in attesa di chiarimenti.

Tentato omicidio, rapina aggravata e danneggiamento aggravato. Tre reati, tre episodi diversi, un unico protagonista. Accade a Napoli, dove un uomo di 56 anni napoletano è stato arrestato dai carabinieri. Nel quartiere di Chiaiano, in via Camillo Guerra, l'uomo, senza motivi apparenti, ha.

