Protocollo prevenzione antimafia per legalità e sviluppo Mastrangeli | Il Comune ha aderito con convinzione

Il Comune di Mastrangeli si distingue ancora una volta per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata, aderendo con entusiasmo al Protocollo di Prevenzione Antimafia per legalità e sviluppo. Firmato martedì scorso nella sede del Palazzo del Governo, il documento coinvolge diverse amministrazioni locali e rafforza il nostro impegno nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Un passo importante verso un futuro più sicuro e trasparente per tutta la comunità.

Firmato, martedì scorso, nella sede del Palazzo del Governo, il protocollo di prevenzione amministrativa antimafia nei settori turistico-alberghiero e della ristorazione. Il documento è stato sottoscritto dal Prefetto di Frosinone Ernesto Liguori con i rappresentanti di diversi comuni, tra cui il.

