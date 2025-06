Proteste in Kenya la polizia spara gas lacrimogeni contro i manifestanti

Le strade di Nairobi si riempiono di tensione e speranza mentre i manifestanti scendono in piazza, ricordando i giovani caduti e chiedendo giustizia. La crisi in Kenya si acuisce: proteste, gas lacrimogeni e un popolo determinato a far sentire la propria voce contro il governo di William Ruto. In questo scenario di conflitto e resistenza, il paese si trova a un bivio cruciale per il suo futuro.

Alta tensione a Nairobi, in Kenya, dove la polizia ha sparato gas lacrimogeni contro un gruppo di manifestanti. Oggi in tutto il Paese gli attivisti scendono in piazza per commemorare i giovani morti durante le proteste dello scorso anno, oltre 60 secondo le organizzazioni per i diritti umani, e protestare contro l'operato della polizia e il governo del presidente William Ruto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Proteste in Kenya, la polizia spara gas lacrimogeni contro i manifestanti

In questa notizia si parla di: polizia - proteste - kenya - lacrimogeni

Kenya, proteste per morte blogger Albert Ojwang: polizia spara a un uomo - Le strade di Nairobi sono infiammate da proteste crescenti dopo la tragica morte di Albert Ojwang, il blogger arrestato a giugno e deceduto mentre era sotto custodia.

? Nairobi, 17 giu. (askanews) - Negozi e bancarelle dei mercati chiusi, motociclisti che lavorano come taxi e per le consegne a domicilio restano fermi. Nairobi, in Kenya, si è fermata per le proteste contro la brutalità della polizia. Centinaia di persone stanno Vai su Facebook

Nuova ondata di disordini in Kenya, si protesta contro i rapimenti di attivisti; Proteste in Kenya, a Nairobi negozi chiusi e autisti fermi; Palermo, guerriglia urbana per le Vampe di San Giuseppe: scontri con la polizia.

Kenya, protesta contro aumento rapimenti, polizia spara lacrimogeni - MSN - Kenya, protesta contro aumento rapimenti, polizia spara lacrimogeni. Da msn.com

In Kenya la polizia ha usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere le proteste antigovernative, che stanno continuando - La polizia usa gas lacrimogeni per disperdere le manifestazioni antigovernative a Nairobi, il 27 giugno (EPA/DANIEL IRUNGU) ... Scrive ilpost.it