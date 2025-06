Proseguono i lavori per ridare vita al Celeste la richiesta in Commissione | Si trovino fondi anche per gradinata e curva Nord

Proseguono i lavori di riqualificazione dello stadio "Giovanni Celeste", un passo fondamentale per restituire a tifosi e cittadini una struttura all’altezza delle aspettative. Stamane, la commissione Sport ha visitato il cantiere, confermando che i lavori avanzano secondo i piani. La richiesta di fondi aggiuntivi in commissione mira a completare anche la gradinata e la curva nord, affinché ogni dettaglio possa contribuire a un nuovo capitolo di emozioni e passione sportiva.

Proseguono i lavori di riqualificazione dello stadio "Giovanni Celeste". Stamane i membri della commissione Sport hanno visitato il cantiere allestito dopo la consegna dei lavori avvenuta lo scorso anno. Tutto procede secondo i tempi, tra gli interventi in corso c'è quello relativo al rifacimento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Proseguono i lavori al “Celeste”. La ditta deve completarli entro dicembre - Volgono al termine gli interventi avviati circa un anno da allo stadio “Giovanni Celeste” e affidati al Consorzio Stabile Santa Chiara, per un importo complessivo di 2 milioni e 600mila euro. messinasportiva.it scrive

