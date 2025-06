Prosegue VII edizione di Antichi Scenari – appuntamenti flegrei d’arte in movimento

Lasciatevi trasportare dall’incanto di “Antichi Scenari – appuntamenti flegrei d’arte in movimento”, un festival che porta l’arte dal vivo tra Rione Terra e Villa Avellino, offrendo spettacoli gratuiti al calar del sole. Questa VII edizione continua a sorprendere, unendo tradizione e innovazione in un’esperienza unica. Non perdete l’occasione di vivere momenti magici immersi nella cultura e nella bellezza dei nostri luoghi storici, perché il viaggio nell’arte non si ferma qui.

Tra Rione Terra e Villa Avellino prosegue la VII edizione di "Antichi Scenari – appuntamenti flegrei d'arte in movimento". Continua la VII edizione di "Antichi Scenari – appuntamenti flegrei d'arte in movimento", il festival di spettacoli dal vivo, a ingresso gratuito, all'ora del tramonto, realizzato dall'amministrazione del Sindaco Manzoni e sostenuto dall'Assessorato alla Cultura, Vicesindaco .

