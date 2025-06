Prosegue il tour di Amedeo Minghi | l' artista romano in concerto a Lascari

Tour, regalando al pubblico emozioni indimenticabili e momenti di pura poesia musicale. Dopo il grande successo della tournée teatrale, Amedeo Minghi si prepara a conquistare anche le serate estive, portando il suo talento senza tempo tra le suggestive location del palermitano. Il 5 luglio alle 21 in piazza Belvedere, il cantautore romano promette una serata magica, arricchita dai successi storici e dai brani più recenti, creando un ponte tra passato e presente che lascerà il pubblico senza fiato.

Dopo il grande successo della tournée teatrale, Amedeo Minghi prosegue i concerti anche in estate. L'artista romano farà tappe nel palermitano il 5 luglio: si esibirà alle ore 21 in piazza Belvedere. Durante gli spettacoli, il grande artista romano presenta molti brani contenuti nel suo ultimo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

