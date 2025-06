Pronto il primo Eolie Pride corteo il 12 luglio a Lipari

Il 12 luglio Lipari si trasformerà nel cuore pulsante dei diritti e della diversità con il primo Eolie Pride, un evento atteso che unisce l'arcipelago eoliano in un abbraccio di rispetto e libertà. Organizzato da Arcigay, il corteo vuole essere un messaggio forte di inclusione e solidarietà, invitando tutti a partecipare e a costruire insieme un futuro più aperto. Un'occasione imperdibile per celebrare l'amore senza confini e pregiudizi.

Nasce Eolie Pride. Il primo dell'arcipelago eoliano si svolgerà a Lipari 12 luglio prossimo. Come annuncia Arcigay: "Il Pride è un momento per incontrarsi, costruire alleanze vere tra persone che credono nel rispetto, nell’ascolto, nella possibilità di vivere in libertà. Il 12 luglio alle 18,30. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Stiamo lavorando per organizzare un appuntamento importante, simbolico e necessario: il primo EOLIE PRIDE Non solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per riflettere, costruire comunità, sentirsi parte di qualcosa di più grande. Ci Vai su Facebook

Il 12 luglio, a Lipari, il primo “Eolie Pride” - Si terrà il 12 luglio, a Lipari, il primo Eolie Pride, “un evento storico per l’arcipelago, che si prepara a realizzare un’occasione di comunità, gioia, visibilità e rivendicazione”. Lo riporta letteraemme.it

