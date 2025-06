Pronto? Chiamo dalla Asl Ma è una truffa pericolosissima | tante vittime in Italia come difendersi

Attenzione: una nuova truffa telefonica legata all'ASL 232 sta mettendo a rischio moltissimi cittadini in tutta Italia. Questa frode subdola sfrutta la fiducia nelle istituzioni sanitarie per ingannare le vittime, spesso con messaggi falsi che portano a perdita di credito o furti d’identità. È fondamentale conoscere i segnali di allarme e sapere come proteggersi. Ecco cosa fare per difendersi da questa minaccia crescente.

Sta mietendo vittime in tutta Italia la nuova truffa telefonica legata all’Asl, un raggiro tanto subdolo quanto efficace, che sfrutta la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni sanitarie. Nelle ultime settimane, decine di segnalazioni sono arrivate da utenti che, dopo aver ricevuto un sms apparentemente ufficiale, hanno visto sparire il credito telefonico o hanno rischiato di fornire dati personali a sconosciuti. Il meccanismo è semplice ma insidioso: un sms fraudolento invita il destinatario a contattare la propria Azienda sanitaria locale per ritirare presunti referti medici, prenotare visite o ricevere aggiornamenti sanitari urgenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Pronto? Chiamo dalla Asl”. Ma è una truffa pericolosissima: tante vittime in Italia, come difendersi

