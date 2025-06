Pronostico Wydad-Al-Ayn | i marocchini salvano l’onore

La sfida tra Wydad e Al-Ayn si prospetta come un vero e proprio battesimo di fuoco nel Mondiale per Club 2025, con i marocchini determinati a salvare l’onore e mettere in campo tutta la loro grinta. In una partita ricca di emozioni e aspettative, il pronostico favorisce un risultato positivo per i padroni di casa, pronti a scrivere una pagina importante della loro storia. Sarà una notte da ricordare per il calcio marocchino.

Wydad-Al-Ayn è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca giovedì alle 21:00. Formazioni e pronostico Tutto come previsto in questo girone. Sì, perché se nell'altra gara Juventus e Manchester City già qualificate si giocheranno il primo posto, Wydad e Al-Ayn invece si giocheranno la gloria. Entrambe a zero punti, l'unico obiettivo rimasto è cercare di vincere per andare a casa almeno con un sorriso, oltre che con un bel po' di soldini che non fanno mai male a nessuno.

Pronostico Wydad-Al-Ayn: i marocchini salvano l’onore.

