Pronostico Juventus-Manchester City | perché è importante arrivare primi

La Juventus di Igor Tudor si prepara ad affrontare il match decisivo contro il Manchester City nella terza giornata del Mondiale per Club 2025. Con una partenza promettente e una squadra in crescita, i bianconeri puntano a ottenere un risultato che potrebbe determinare il loro destino nel girone. Arrivare primi è fondamentale per evitare avversari più forti in fase a eliminazione diretta. Scopriamo insieme pronostico, formazioni e streaming di questa sfida imperdibile!

Juventus-Manchester City è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca giovedì alle 21:00 (ora italiana): formazioni, pronostico, streaming. La Juventus di Igor Tudor era atterrata negli States con una valigia piena di dubbi ed interrogativi ma le prime uscite dei bianconeri, al di là della caratura degli avversari affrontati, hanno convinto tutti. La Vecchia Signora ha spazzato via sia gli emiratini dell'Al-Ain, travolti 5-0, sia i marocchini del Wydad Casablanca (4-1). Due vittorie ampie contro compagini nettamente inferiori, che hanno permesso alll'allenatore croato (confermato fino al 2027 prima del Mondiale per Club) di staccare con un turno d'anticipo il pass per gli ottavi di finale.

