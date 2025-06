Pronostico Germania U21-Francia U21 | dietro si balla un po’ troppo

Il confronto tra Germania U21 e Francia U21 si preannuncia come una sfida ricca di emozioni, dove le due grandi nazionali si sfideranno a Kosice per un pass diretto alla finale degli Europei. Dopo nervose vittorie nei quarti, entrambe le squadre cercano di consolidare il loro cammino, ma dietro si balla un po’ troppo: chi avrà la freddezza e la determinazione necessarie per emergere? Scopriamolo insieme, analizzando probabili formazioni e pronostici.

Germania U21-Francia U21 è una partita valida per le semifinali degli Europei U21 e si gioca mercoledì alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Grazie a due vittorie rocambolesche nei quarti, rispettivamente contro Italia e Danimarca, Germania e Francia sono riuscite a rientrare nel ristrettissimo “club” delle prime quattro d’Europa e a Kosice si contenderanno il pass per la finale, in cui affronteranno una tra Inghilterra e Olanda. Quanta fatica per i transalpini, che domenica scorsa, a sei minuti dalla fine, erano sotto 2-1 con i danesi, ormai vicini al traguardo. Ad evitare una eliminazione che avrebbe fatto discutere c’hanno pensato Merlin e Tel, capaci di ribaltare tutto nel giro di soli due minuti (2-3), regalando una grande gioia al commissario tecnico Gerald Baticle. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Germania U21-Francia U21: dietro si balla un po’ troppo

