Il Borussia Dortmund si prepara a sfidare l’Ulsan nella terza giornata del Mondiale per Club 2025, con un obiettivo ben chiaro: conquistare il primo posto nel girone. Dopo aver superato il Mamelodi e con la qualificazione quasi in tasca, i gialloneri puntano a consolidare la loro posizione e mantenere alta la concentrazione. Un successo contro l’Ulsan non solo garantirà il passaggio agli ottavi, ma anche un vantaggio strategico nelle fasi successive. La partita promette emozioni e decisioni decisive, e il pronostico pende a favore del Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund-Ulsan è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca mercoledì alle 21:00. Formazioni e pronostico Una vittoria non solo per il passaggio del turno, ma anche per il primo posto. Il Borussia Dortmund, dopo aver battuto il Mamelodi 4-3 nella seconda partita di questo Mondiale per Club, è a un passo dagli ottavi di finale. L’Ulsan, infatti, è già eliminato. E di problemi, ovviamente, non ne porterà nemmeno uno. (Lapresse) – Ilveggente.it La classifica del gruppo F di questa manifestazione ci dice che la Fluminense in questo momento è davanti per via della differenza reti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Borussia Dortmund-Ulsan: vittoria per il primo posto

