Pronostici MLS 26 giugno | scontro diretto per il primo posto

La MLS torna in campo il 26 giugno, regalando un emozionante scontro diretto per il primo posto nella Western Conference tra Vancouver e San Diego. Nonostante il Mondiale per Club catturi l’attenzione negli Stati Uniti, la passione per il calcio nordamericano non si ferma: il massimo campionato si riprende dopo 11 giorni di pausa, promettendo partite appassionanti e risultati imprevedibili. Scopriamo insieme i pronostici di questa sfida cruciale.

MLS, si riprende a giocare nonostante il Mondiale per Club sia in corso di svolgimento: duello in vetta alla Western Conference tra Vancouver e San Diego. Riparte la MLS, 11 giorni dopo l’ultima giornata di regular season. Il massimo campionato nordamericano non si ferma nonostante negli States in questo momento i riflettori siano interamente puntati sul Mondiale per Club, la cui fase a gironi è ormai agli sgoccioli. Il torneo prosegue, in attesa che “rientrino” le tre squadre impegnate nella manifestazione internazionale rivoluzionata dalla Fifa. Los Angeles FC e Seattle Sounders sono state giĂ eliminate, l’unica a qualificarsi agli ottavi di finale è stata l’Inter Miami di Leo Messi e Suarez. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici MLS 26 giugno: scontro diretto per il primo posto

